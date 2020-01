Spese extra per i vigili urbani: la Salernitana porta il Comune in tribunale

Toccherà al giudice Ansalone, nominato dal presidente del tribunale di Salerno, dirimere la controversia tra Salernitana e Comune di Salerno, in merito alle spese extra sostenute per inviare i vigili urbani allo stadio Arechi, durante le gare casalinghe dei granata.

La querelle

Sono coinvolte 20 partite, campionati 2018/2019 e 2019/2020, costo 200mila euro. Il Comune ha chiesto alla Salernitana di pagare. Il club granata ha impugnato la messa in mora e ha chiesto al tribunale di Salerno - Seconda Sezione Civile - di pronunciarsi. Lotito e Mezzaroma ritengono di non dover pagare, perchè la Salernitana è responsabile solo di ció che accade all'interno dello stadio. I vigili, invece, operano all'esterno e il loro impiego è stato richiesto - è la tesi del club - dalla Questura. La Salernitana ha anche indicato una prima data utile per la fissazione dell'udienza: 25 febbraio. Toccherà al giudice Ansalone confermarla o fissare una data successiva.