Spezia - Salernitana: ecco le formazioni ufficiali

In difesa, Colantuono non rinuncia a Casasola e spedisce Mantovani in panchina. A centrocampo, la sorpresa è Kiyine dal 1'nelle inedite vesti di play basso. In attacco, Palombi scalza la concorrenza di Rosina e farà coppia con Bocalon