Spezia - Salernitana: scopri il probabile undici di mister Colantuono

Un po' per centellinare le forze in vista dell'atteso 'tour de force' imposto dal calendario, un po' per le immancabili defezioni tecniche, Colantuono anche in occasione del delicato dello stadio Picco di La Spezia match di domani, sembra deciso a cambiare spartito tattico. Dopo il tridente varato contro la Pro Vercelli, la Salernitana tornerà a schierarsi con un prudente 3-5-2, al cospetto di una formazione, quella ligure, che invece fa della solidità difensiva il suo punto di forza. In questo senso, tale orientamento tattico appare come una manifesta volontà di Colantuono di puntare ad una gara di contenimento, nonostante la sempre più impellente urgenza di incamerare vittorie pesanti in chiave salvezza. Ma tant'é, ora sarà comunque importante badare al sodo e portare quanto più fieno in cascina possibile, in vista delle prossime gare ad alto coefficiente di difficoltà.

La formazione

La delicata trasferta contro lo Spezia non riserverà novità solo per quel che riguarda il modulo, che come detto sarà il 3-5-2, ma anche per quel che concerne gli interpreti. In difesa ad esempio, potrebbe tornare nell'undici titolare il giovane Mantovani, in luogo dello stachanovista Casasola, mentre a centrocampo, complice le precarie condizioni fisiche di Sprocati, si revedrà l'ex di turno Signorelli; anche in attacco ci potrebbe essere la novità Rosina, ma andiamo con ordine. Davanti a Radunovic, difesa a tre composta da Mantovani a destra, Tuia al centro e Monaco a sinistra; a centrocampo, detto di Signorelli che agirà da regista, le due mezzali saranno Minala e Ricci; sugli out conferme per Vitale (Zito però non demorde e insidia il suo conterraneo) e Pucino; in attacco, con Rossi ancora fuori per infortunio, Bocalon sembra esser certo di strappare una maglia da titolare, mentre per l'altra è ballottaggio tra Rosina e Palombi, con il primo favorito.