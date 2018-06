Baronissi città dello sport: 1500 giovani invaderanno Parco della Rinascita il 9 giugno

Baronissi ospiterà sabato 9 giugno la fase provinciale del progetto “Sport in Comune” promosso dal Coni con l'obiettivo di diffondere tra i giovani la partecipazione e l'amore per lo sport. Previsto un fitto programma sportivo di 12 discipline in cui garaggeranno gli oltre 1500 ragazzi dei comuni della provincia di Salerno.

Appuntamento al Parco della Rinascita con la cerimonia di apertura, la sfilata delle Rappresentative dei Comuni e gare al Figliolia e Palairno. Baronissi è città dello sport!