Sport, il Ministro: "Riapertura di tutti i centri e le palestre entro il 25 maggio"

“Riapriremo il 25 maggio tutti i centri sportivi di base, ma forse anche prima se il Cts darà l’ok. Non c’è solo il calcio, bisogna pensare a tutti gli sport con adeguati protocolli per ogni attività”. Lo ha detto il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, nel corso dell’informativa in Senato.

L'annuncio

“Devono riaprire centri che sono una grande opportunità per i cittadini italiani, dalle palestre ai centri danza. Proporrò la riapertura di tutti questi centri al massimo entro il 25 maggio. Abbiamo inviato al Cts le linee guida per la riapertura, la data massima per la riapertura è il 25 maggio. Dobbiamo fare in modo che tutti abbiano la possibilità di riaprire seguendo il protocollo”.

Come è noto, in ogni caso, ancora nulla risulta ufficiale.