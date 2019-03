Stadio Arechi, il restyling continua: l'assessore Caramanno fa visita al cantiere

Sediolini bianchi e granata in tribuna, cavalluccio marino stilizzato in tribuna superiore, scritta US Salernitana 1919 nei Distinti. Manca solo la curva Sud Siberiano (al termine del campionato) per completare il restyling degli spalti dello stadio Arechi. La ditta Milani di Cento, subappaltante Omsi, lavora senza soluzione di continuità al fissaggio delle nuove sedute, in tempo utile per l'inizio delle Universiadi e delle finali di calcio che saranno ospitate a luglio nell'impianto sportivo di via Allende.

Le immagini che pubblichiamo -alcune assai suggestive, realizzate anche dall'alto - documentano lo stato assai avanzato dei lavori. Stamattina, sabato 23 marzo, durante l'allenamento di rifinitura della Salernitana che si è ritrovata allo stadio Arechi per un'amichevole in famiglia, di ritorno dal ritiro di San Gregorio Magno (a segno nel primo tempo Odjer, Rosina e Casasola mentre nella seconda frazione di gioco sono andati in gol Casasola, Vuletich, Iannone, Akpa Akpro e con una doppietta Mazzarani; Bernardini, Schiavi e Calaiò hanno svolto un lavoro atletico specifico), ha fatto visita al cantiere anche l'assessore comunale allo sport Angelo Caramanno. Un sopralluogo di circa dieci minuti, mentre la Salernitana era in campo agli ordini del tecnico Gregucci, per prendere visione dello stato dei luoghi e verificare il rispetto del crono programma. Dal momento della firma, che aveva fatto seguito all'aggiudicazione dell'appalto, la ditta Omsi si era, infatti, impegnata a completare il restyling entro 100 giorni. Proseguono anche i lavori di ristrutturazione delle opere murarie. Operai muniti di piccone sono intervenuti nelle rampe di scale d'accesso ai singoli settori per intervenire sul cemento ammalorato. Gli interventi di riqualificazione interesseranno anche la facciata dello stadio Arechi.





