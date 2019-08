Triangolare Siberiano allo stadio Arechi: c'è anche Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis presente in tribuna allo stadio Arechi per assistere all'evento in memoria di Carmine Rinaldi, indimenticato capo ultras. Il figlio Luigi è proprietario del Bari.

Il commento

"Sono qui per godermi questa bella serata di sport - ha detto De Laurentiis - sono presente da spettatore, non per altri motivi. Ero a Napoli per altre vicende in compagnia del mio amico Ancelotti e mi sono chiesto: perché non fare un salto a Salerno dove c'è il Bari?. Così sono venuto a sostenere mio figlio"..Assente la proprietà granata, sia Lotito che Mezzaroma. "Non c'è Claudio Lotito? Davvero? Come mai non c'è proprio lui che ha messo su questa bella serata? Mi auguro che Bari e Salernitana disputino un grande campionato per dare soddisfazione a piazze importanti, città del Sud".