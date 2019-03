Sediolini stadio Arechi: cavalluccio in curva Nord ma il Comune chiede verifiche

I tecnici comunali hanno stoppato stamattina l'installazione del cavalluccio marino in curva Nord. C'è un problema di curvatura nella pancia. Gli installatori hanno mostrato il progetto esecutivo, approvato dal Comune di Salerno. Il progetto non terrebbe conto di alcune ringhiere di sicurezza presenti nella Nord, non le contempla. Sono, invece, presenti e la ditta Milani che sta posizionando le sedute bianche e granata ha dovuto tenerne conto. Domattina, venerdí 15 marzo, è fissato un sopralluogo sugli spalti, proprio mentre la Salernitana sosterrá l'allenamento di rifinitura. Due ipotesi al vaglio: le ringhiere restano dove sono - e quindi mancheranno all'appello due file di sediolini, con ripercussioni sull'ippocampo stilizzato - oppure saranno eliminate le ringhiere, inserite le sedute, migliorato il disegno e il progetto automaticamente ritoccato.

I lavori

Dopo il completamento dei settori Tribuna e Curva Nord (anello superiore), la ditta Milani di Cento, subappaltante della Omsi, sta proseguendo senza sosta i lavori per l’installazione dei nuovi sediolini all’interno dello Stadio Arechi di Salerno. Nelle ultime ore (come mostrano le fotografie) sono arrivati quelli che saranno collocati nell’anello superiore della Curva Nord e nei Distinti. Si procederà, successivamente, nella Curva Sud Siberiano.

La curiosità

Non è passata inosservata ai tifosi granata l’effigie del cavalluccio marino (storico simbolo della Salernitana) che spacca l’effetto patchwork dei sediolini in Curva Nord, ma occorre mediare bene tra grafica e sicurezza in questa porzione di gradinata che al momento è a pubblico zero. Nei distinti superiori, invece, verrà creata la scritta US Salernitana 1919.

Gallery