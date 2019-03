Stadio Arechi, prosegue l'installazione dei sediolini: spunta anche una "S..."

Continua l’installazione dei sediolini allo stadio Arechi di Salerno. Dopo il completamento dei settori Tribuna e Curva Nord (anello superiore), tocca ora al settore Distinti. E, come mostra la foto de Ilferraiolo.it, la forma dei sediolini bianchi e rossi lascia intravedere una "S..". Ma non è ancora chiaro se apparirà la scritta “Salerno” oppure “US Salernitana 1919”. I lavori dovrebbero completare entro la fine di aprile. L'installazione è a cura della ditta Milani di Cento, alla quale la Omsi di Bologna, che si è aggiudicata la gara di affidamento, ha subappaltato i lavori