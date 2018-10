Salernitana-Perugia, la presentazione di Colantuono: "Avversario ostico"

Sarà squalificato e osserverà la sua squadra e la sua ex appollaiato in tribuna. Stefano Colantuono presenta Salernitana-Perugia e le sue insidie. Avrebbe voluto giocarsela con una coppia d'attacco "che ho - dice - nella testa ma che per alterne vicende non è stato possibile utilizzare con continuità. Pure Bocalon ha avuto le sue possibilità, entrando a gara in corso o giocando dall'inizio".

Polveri bagnate

Il discorso in conferenza scivola sulla sterilità offensiva. "Da migliorare non c’è solo una situazione. Sull’aspetto realizzativo ci sarebbe da discutere - replica Colantuono -. Boisogna capire se ci riferiamo ai gol degli attaccanti o ai gol realizzati nel complesso. Siamo anche, di contro, una squadra che subisce pochi gol e quindi le cose vanno di pari passo. Classifica un po' bugiarda rispetto a quello che ha detto il campo ma c'è tempo e modo per risalire subito, a cominciare dalla sfida al Perugia, che è avversario ostico".

Il modulo

Colantuono medita un cambio di spartito tattico, con l'inserimento del trequartista. "Stiamo valutando piccoli accorgimenti, potrebbe accadere anche dall'inizio ma parlerei di sfumature - anticipa il tecnico della Salernitana - La squadra ormai ha la sua fisionomia e ha rischiato veramente poco contro la Cremonese. Quel briciolo di rischio, inoltre, ce l'hanno fatto correre gli altri e non è dipeso neppure da noi".

Il rimorso

"Non mi sono piaciute alcune situazioni a Cremona. E' chiaro che se Schiavi ha preso quel tipo di squalifica, qualcosa l'ha detta. E' anche vero, però, che noi abbiamo rischiato di perdere una partita per una valutazione. Non contesto all'arbitro il rigore non dato ma quello che è successo a fine partita. Ripeto: a gara finita, perché erano passati dieci secondi oltre il recupero e il pallone è stato anche spostato. Mi dispiace non esserci in partita, complice la squalifica ma non è un'ora e mezza in campo, durante la gara, che sposta gli equilibri, perché la squadra mi conosce bene e facciamo vita di campo tutto il giorno. In una maniera o nell'altra ci sarò ma credo in ogni caso che disputeremo una buona partita perché l'abbiamo preparata bene".

Le soste

"Teoricamente pure Jallow portrebbe partire da titolare, ma è arrivato ieri e ha fatto un allenamento da solo. Ci sono state settimane di stop per tutti ma con tutta sincerità sono più preoccupato per le prossime settimane e tour de force, tra impegni della nazionale e gare ravvicinate. Lì dovremo stare veramente attenti ed essere bravi a gestire"

Il trequartista

Non è scontato che giochi Davide Di Gennaro contro il Perugia ma neppure che resti in panchina. "Di Gennaro si è riattaccato al gruppo adesso ma si era fermato qualche giirno dopo l'ultima partita. Ci vuole calma e pazienza per la sua gestione - analizza Colantuono - altrimenti si rischia di fare pasticci. Non cambia molto per me il discorso tra regista o trequartista. Non è detto che il regista debba essere per forza quello che gioca davanti alla difesa, perché può diventarlo anche la mezzala. E' compatibile con Di Tacchio, perché può giocare anche nei due di centrocampo. Nel ruolo di trequartista c'è anche Mazzarani e pure Bellomo, che sto provando trequartista e seconda punta perché quello secondo me è il suo ruolo. Qualche anno fa se ne parlava come giocatore importante. Ha qualità e numeri, mi ha colpito la sua voglia di mettersi a disposizione anche quando non è stato convocato".

L'emergenza in difesa

"Siamo contati come difensori, ho rinfrescato un po' i concetti a Pucino, perchè lo ha già fatto l'anno scorso. Può diventarlo anche in corso d'opera".

L'avversario

"Il Perugia ha cambiato sistema di gioco. Alla luce dell'ultima vittoria, credo che ripropongano lo stesso modulo. Ho buoni ricordi di Perugia: fu un grande campionato, nonostante per sei mesi non avessimo preso lo stipendio".