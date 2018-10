Torna la Strasalerno: la presentazione della XXIV edizione della manifestazione

Verrà presentata domani, mercoledì, alle ore 11, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza dell'Assessore all'Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno, la XXIV edizione della Strasalerno, la tradizionale manifestazione podistica, in programma domenica 21 ottobre su percorso cittadino.

Le categorie

Due le categorie di corsa: la maratonina nazionale di km 21,097 (percorso pianeggiante omologato Fidal tipo A) e la gara non agonistica da km 10,500 o km 2,500. La partenza è in programma alle ore 9.30 sul lungomare Tafuri (altezza Piscina Vitale); il percorso si snoderà tra il lungomare cittadino fino a via Leucosia e le vie Posidonia, Trento, Torrione, Corso Garibaldi, Roma, Lista. Stop al traffico veicolare dalle ore 8.30 fino alle 13 lungo l'intero percorso.