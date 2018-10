Il 21 ottobre, la città va di corsa: è tempo di Strasalerno

Si è svolta stamattina a Palazzo di Città, nella Sala del Gonfalone, la presentazione della XXIV edizione della Strasalerno, la tradizionale manifestazione podistica in programma domenica 21 ottobre su percorso cittadino.

Le categorie in gara

Due le categorie di corsa: la maratonina nazionale di km 21,097 (percorso pianeggiante omologato Fidal tipo A, due giri) e la gara non agonistica da km 10,500 o km 2,500 (giro unico). La partenza è in programma alle ore 9.30 sul lungomare Tafuri (altezza Piscina Simone Vitale). Il percorso si snoderà tra il lungomare cittadino fino a via Leucosia. Coinvolgerà via Posidonia, via Trento, via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, via Lista. Stop al traffico veicolare dalle ore 8.30 fino alle 13.00 lungo l'intero percorso.

I numeri

Al momento, sono previsti 800 partecipanti per la mezza maratona (iscrizioni fino a domani, giovedì 18 ottobre, da effettuare on line al sito internet anviloteam.it). Per quanto riguarda, invece, la maratona non competitiva, le famiglie possono iscriversi sabato 20 ottobre dalle ore 15.30 alle 19.30 presso Le Cotoniere di via Dei Greci a Fratte, che è main sponsor della manifestazione. "Dalle ore 11.30, spazio anche alla corri-cammina - spiegano gli organizzatori - Ognuno può percorrere il circuito, chiuso al traffico veicolare, in base alla sua preparazione. Ciascuno può partecipare con la propria famiglia, i compagni di scuola, con il proprio cane, sui pattini. Ai partecipanti verrà consegnata una t-shirt e un biglietto sul quale scrivere i propri dati da consegnare all'arrivo per l'estrazione di gadget".

Solidarietà

"Ospiteremo per l'ultimo chilometro della Strasalerno attori diversamente abili non in carrozzina, che hanno fatto parte del cast del film "Sotto il segno della vittoria" -spiega Anna Pergola, presidente della società Atletica Vis Nova che organizza l'evento -. Saranno accompagnati dai tutor e sono candidati al David di Donatello 2019. La loro visita rientra nel progetto "L'atletica come strumento educativo e sociale dei giovani", una iniziativa di inclusione sociale condotta insieme alla Fondazione Carisal".

L'annuncio

"La Strasalerno è diventata una classica locale e nazionale. E' un momento di aggregazione nel quale la città viene restituita ai salernitani - ha detto l'assessore comunale allo sport Angelo Caramanno -. E' la storia della città. Si tocca il lungomare, che è la parte nella quale stiamo maggiormente lavorando. La macchia di domenica sarà quella tradizionale: ci saranno bambini e famiglie. Al di là di qualche mal di pancia patologico, i salernitani sono contenti della città. L'anno prossimo, si festeggiano le nozze d'argento della Strasalerno. Penso a un trittico di fuoco: Universiadi, centenario della Salernitana, 25 anni di Strasalerno".