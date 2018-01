Ternana - Salernitana 2-2: Montalto acciuffa i granata al 94'

Dopo aver cullato fino all'ultimo il sogno di sbancare il Libero Liberati di Terni, Montalto al 94' fa tornare tutti sul pianeta terra con un destro potente che fulmina l'incolpevole Radunovic. Un pareggio che brucia, soprattutto per le modalità, ma le solite ingenuità del comparto difensivo condannano i granata a mordere il freno e ad accontentarsi di un punto, inutile quanto beffardo. La partita contro le fere però - avversario tra l'altro tutto meno che irresistibile, anzi - continua a certificare le lacune ataviche di una squadra che sciorina anche un discreto calcio, ma che pecca in qualità sia nella linea mediana (là dove dovrebbe abbondare) che nella gestione del risultato.

La finestra del calciomercato invernale avrebbe potuto ovviare a queste carenze, ma come al solito il 'collaudato' modus operandi societario ha precluso questa strada. Gli innesti di Palombi e Casasola hanno arricchito sì il parco giocatori, sostituendo in rosa vere e proprie meteore, ma nulla è stato fatto per dare un segnale chiaro al campionato in chiave play off. E seppur qualcosa dovesse arrivare negli ultimissimi scampoli di mercato, difficilmente saranno prime scelte o atleti pronti fin da subito con l'appuntamento agonistico.

Primo tempo

Il primo sussulto della gara è di marca umbra: Tremolada, sugli svilluppi di un calcio di punizione, si libera bene in area e prova una conclusione mancina che però viene facilmente controllata Radunovic. Al 9’, è il turno di Defendi, che, dalla grande distanza, fa partire un tracciante che sfila indolore sul fondo. Tremolada gode di molta, troppa libertà, e al 15’ ci prova di nuovo con un mancino velenoso dal vertice destro dell’area che colpisce la rete esterna. L’undici di Colantuono resta guardingo, quasi passivo, senza mai provare ad affondare il colpo o ad alzare il baricentro. Ma al 20’,un improvviso break della Salernitana cambia l’inerzia della partita: Palombi ruba palla a centrocampo a Defendi, col contagiri serve Sprocati già involato a rete, e il trequartista granata, con un mancino chirurgico, sigla il gol del vantaggio. Esplode il settore ospite che quasi incredulo gioisce per il vantaggio granata. Al 31’, un bolide sinistro dai 25 metri di Carretta fa tremare i polsi ai tifosi granata, la sfera infatti sorvola di poco la traversa. Al 32’, Salernitana vicinissima al gol del raddoppio con un numero di Rossi che si libera in area e fa partire un potente destro che Plizzari respinge in angolo. Al 36’, splendida azione corale della squadra granata conclusa da un tiro a giro di Minala che sfiora l’incrocio dei pali. Nel finale di frazione, le fere provano l’assedio finale, il forcing però produce solo un tiro strozzato di Carretta al 45’ che non impensierisce Radunovic.

Secondo tempo

Al 7’, primo squillo degli umbri con un tiro di prima intenzione di Statella dal limite dell’area, la palla però viene controllata senza troppi problemi da Radunovic. Al 13’, risponde la Salernitana con un colpo di testa fuori misura di Palombi. Al 15’, buona azione di rimessa dei granata conclusa da un tiro acrobatico di Palombi che però anche stavolta non inquadra lo specchio. Al 18’, ci prova Pucino (ben imbeccato da Zito) di testa, l’esterno granata però non riesce ad imprimere potenza al pallone e la sfera diventa facile preda di Plizzari. Al 20’, progressione interessante di Valjent, bravo ad incunearsi tra le linee della difesa granata, meno nel concludere con tiraccio che si spegne in curva nord. Al 22’, improvvisa accelerazione della Ternana che trova il gol del pareggio con Signori, lesto ad approfittare di un’uscita improvvida di Radunovic e a piazzare la sfera in rete. Le fere insistono e al 27’ si rendono pericolosissimi con un tiro al fulmicotone di Montalto che Radunovic neutralizza in presa bassa. La Salernitana tira definitivamente i remi in barca e bada solo a difendere il risultato, provando solo qualche azione di rimessa. E proprio da un contropiede fulminante che vengono messe le basi del nuovo vantaggio granata: Signori alla disperata su Palombi effettua un retropassaggio che Plizzari ingenuamente raccoglie con le mani, contravvenendo al regolamento. L’arbitro sancisce la punizione a due in area. Sulla palla va Vitale: l’esterno partenopeo tocca la sfera per Pucino che di prima intenzione scarica un bolide che passa attraverso la barriera e trafigge Plizzari. 1 a 2 e tifosi granata in tripudio. Al 46’, in piena zona Cesarini, Gasparetto sfiora il gol del pari con un colpo di testa a pochi metri dalla linea di porta. La gara sembra incanalarsi verso il solco della vittoria, ma al 94' si materializza la beffa: Montalto con il fisico raccoglie una palla vacante in area, si libera agevolmente di Vitale poco aduso alle marcature a uomo, e libera un potente destro che castiga Radunovic. Una