Ternana - Salernitana: scopri il probabile undici di mister Colantuono

Scortata domani sera da quasi 800 supporter, la Salernitana di scena al Libero Liberati di Terni sarà chiamata ad affrontare (e perché no, a superare) un banco di prova tutt'altro che semplice. La Ternana di mister Pochesci infatti naviga in acque torbide e per questo affamata di punti, mentre la squadra di Colantuono invece veleggia nella quiete bonaccia della mezza classifica, in attesa di capire, soprattutto dopo la sofferta vittoria col Venezia, cosa vuol fare da grande. Per l'ex tecnico di Atalanta e Bari però continua la costante emergenza difensiva, leitmotiv comune con la precedente gestione Bollini. Con Mantovani alle prese con noie muscolari (resterà fuori dai giochi per 3/4 settimane) e Bernardini indisponibile per l'affaire rinnovo (ammantato ufficialmente da problemi fisici), il reparto difensivo è difatti da reinventare.

La formazione

Come detto, le prime e più interessanti novità nell'undici base arriveranno dal reparto difensivo. La prima consisterà nel rientro dal 1' di Boris Radunovic: Colantuono sembra aver scelto definitivamente il suo numero 1, ristabilendo quel che era la precedente gerarchia con Adamonis. In difesa, detto delle assenze in premessa, il trainer è stato costretto a prendere appunti dalle 'invenzioni' di Bollini, adattando nella difesa a tre lo stakanovista Vitale. A completare il trio difensivo Schiavi al centro e Tuia a destra. Possibile, ma al momento improbabile, l'inserimento al fotofinish del nuovo acquisto Casasola in luogo proprio di Tuia, non fosse altro per una maggiore freschezza atletica dell'argentino; nonostante ciò la maggior confidenza con gli automatismi della squadra dovrebbe invece far proprendere l'ago della bilancia in favore del laziale. A centrocampo, previsto il rientro di Minala (che rileverà un involuto Odjer) e l'innesto di Signorelli con compiti prettamente di regia; conferme in vista per i due esterni, che anche stavolta saranno Zito e Pucino. Solo il reparto offensivo dovrebbe rimanere immune da novità o stravolgimenti. Sprocati, posizionato tra le linee, sarà libero di svariare su più fronti dell'attacco con l'intento di pungere - laddove possibile - e servire assist d'oro per gli ex golden boy della 'Primavera' laziale Rossi-Palombi.

Il probabile undici:

Salernitana (3-4-1-2): Radunovic; Tuia, Schiavi, Vitale; Pucino, Minala, Signorelli, Zito; Sprocati; Rossi, Palombi.

Alleantore: Colantuono