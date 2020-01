Salernitana-Cosenza, cresce l'attesa: ecco i dati della prevendita

La Salernitana si prepara alla sfida al Cosenza, in programma sabato 25 gennaio alle ore 18, e gli ultras granata sono in fermento per l'iniziativa sold out, lanciata nei giorni scorsi. Nel frattempo il club ha comunicato l'andamento della prevendita. Sono stati acquistati fin qui 1380 biglietti, 182 dei quali ceduti a Cosenza.

Il piano sicurezza

Il Gos si riunirà venerdì 24 gennaio in Questura per definire i dettagli del piano sicurezza. Sarà soppressa la fermata della metropolitana "stadio Arechi- azienda ospedaliera", negozi chiusi. Saranno chiesti rinforzi ministeriali e verrà anche implementato il numero di steward ai varchi d'ingresso. L'area alle spalle della curva Nord servirà ad accogliere i pullman che trasporteranno i tifosi del Cosenza a Salerno.