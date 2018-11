Al via il primo torneo di “calcio a 5 sotto le luci”: iscrizioni aperte

Al via il primo torneo di “calcio a 5 sotto le luci”, organizzato dall’Asd Cus Salerno. In concomitanza con Luci d’Artista, la kermesse luminosa che attira a Salerno migliaia di turisti, il Centro Universitario Sportivo salernitano, infatti, accende i riflettori dell’impianto polivalente del villaggio sportivo “Tullio d’Aragona” sul lungomare Tafuri di Salerno per contribuire anche allo slancio turistico che vive la città nei mesi invernali.

Il torneo

Al torneo possono partecipare studenti universitari di tutt’Italia, docenti e personale amministrativo degli atenei. Le squadre partecipanti dovranno essere composte da soggetti iscritti al Cus Salerno per l’anno 2018/2019. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di sei ad un massimo di dodici atleti, ma potranno essere inseriti anche due giocatori esterni, non universitari, i cosiddetti fuori quota, purché maggiorenni. Il torneo di “calcio a 5 sotto le luci” avrà inizio a dicembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Cussalerno.it