Salernitana corsara a Trapani, la voce dei tifosi: "Salviamo i tre punti, tutti allo stadio"

Dopo la vittoria di misura, dagli undici metri e tra mille difficoltà, ottenuta dalla Salernitana a Trapani, i tifosi granata commentano i tre punti in trasferta, giudicano la squadra di Ventura ancora un cantiere aperto e si preparano alla prossima, imminente partita in programma allo stadio Arechi, mercoledì 25 settembre contro il Chievo Verona.

La voce dei tifosi

Il commento di Antonio Positano: "Prendiamoci il risultato che fa bene al morale. Il gioco deve ancora migliorare anche se alcuni automatismi incominciano a vedersi. Deve migliorare il giro palla della difesa ed aspettiamo Cerci. Bene stasera la difesa". "I 3 punti portati a casa sono l'unica nota positiva di stasera - dice il tifoso Mario De Rogatis - Non si sono riscontrati i miglioramenti di gioco auspicati, rispetto al derby col Benevento; al contrario, abbiamo sofferto contro una squadra mediocre, di categoria inferiore. Ventura dovrà lavorare tanto, ma intanto godiamoci le zone alte della classifica". Ecco l'analisi di Mimmo Rinaldi: "Prendi e porta a casa senza se e senza ma. Partita sofferta e brutta caratterizzata da un vento forte (ormai una costante quando la Salernitana gioca a Trapani). Non abbiamo quasi mai tirato in porta mentre Micai ha alternato buone parate a errori incredibili quando ha provato a rilanciare con i piedi, sfidando anche il vento. Ma portiamo via il massimo del bottino e questo è ció che piú conta". "Partita sofferta, prestazione ancora sottotono, soprattutto in fase offensiva -così Paolo Toscano - Teniamoci stretti questi tre punti in attesa che i risultati saranno accompagnati anche da buone prestazioni". Salernitata con il vento in poppa. Giuseppe Spina: "Partita difficile su un campo ostico contro una squadra affamata di punti, una Salernitana sorniona che con una zampata riesce a fare risultato, punti buoni per il morale". Il commento di Ciro Troise: "Tre punti d'oro per una brutta Salernitana. Partita condizionata dal vento che non giustifica il passo indietro dal punto di vista del gioco. Urge attaccante di peso". "La Salernitana dimostra di essere una buona squadra - con trame di gioco ancora immature - e con un po’ di fortuna è capace di vincere contro un Trapani costruito (se così possiamo dire) solo per presenziare in questo campionato. Ancora una volta buona. E' buona anche la mentalità in termini di tenuta della Salernitana. Mi piace perché abbiamo ancora molti margini di crescita", conclude Fabio Fruggiero.