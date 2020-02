"Tutti uniti all'Arechi": la Salernitana invita gli studenti allo stadio

In occasione del prossimo impegno casalingo Salernitana – Livorno, in programma domenica 23 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio “Arechi”, la Salernitana coinvolgerà gli studenti di tutti gli Istituti Scolastici (scuole elementari, medie e superiori) della provincia di Salerno e le Scuole Calcio invitandoli ad assistere alla gara dei granata nel settore Distinti al simbolico prezzo di 5 euro.

Info utili

Per poter partecipare all’iniziativa le Scuole Calcio o gli Istituti Didattici dovranno incaricare un responsabile che si occuperà della raccolta dei dati anagrafici degli iscritti/studenti che vorranno partecipare e consegnarli in duplice copia entro e non oltre le ore 10 di mercoledì 19 febbraio con le seguenti modalità: il responsabile si occuperà della raccolta delle adesioni compilando il modulo con tutti i dati richiesti (nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di residenza), necessari per adempiere a tutte le norme di legge obbligatorie per l’emissione dei titoli di accesso allo stadio. L’ingresso al prezzo di € 5,00 sarà garantito anche agli accompagnatori degli iscritti alla scuola (un accompagnatore ogni dieci studenti). Il responsabile fornirà all’U.S. Salernitana 1919 il modulo compilato (clicca qui per il modulo), con ben in evidenza il nome della Scuola Calcio/Istituto Didattico entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì 19 febbraio via e -mail all’indirizzo biglietteria@ussalernitana1919.it. L’U.S. Salernitana 1919 predisporrà tutti gli accrediti richiesti in un’unica busta che potrà essere ritirata dal responsabile incaricato dalla Scuola presso gli uffici della Società all’indirizzo Via Salvador Allende snc, Stadio Arechi di Salerno Varco 25, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di giovedì 20 e venerdì 21 febbraio.