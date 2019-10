Salernitana-Perugia, ultras in silenzio 45' per Melissa e Antonio

"Siamo un grande Popolo. Lo abbiamo dimostrato anche in questi tristi giorni. Continueremo a rispettare la memoria dei Nostri Angeli granata anche oggi allo stadio durante la partita contro il Perugia non cantando per i primi 45 minuti di gara. Il sostegno della maglia va oltre tutto, ma è doveroso rispettare un tempo di silenzio.

Forza Salernitana, e grazie a tutti per la collaborazione". Con queste parole pubblicate sulle pagine facebook di alcuni gruppi della torcida, la curva Sud Siberiano motiva la propria scelta di restare in silenzio nel primo tempo della sfida al Perugia. Gli ultras ricorderanno Melissa La Rocca e Antonio Liguori.

L'iniziativa

La Salernitana li ricorderà con " Tutti uniti all'Arechi",/ha invitato allo stadio la famiglia di Melissa e deporrà due fasci di fiori ai piedi della curva Sud