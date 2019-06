Universiade 2019: il programma della pallavolo a Pellezzano

Anche il Palazzetto dello Sport di Capriglia, frazione di Pellezzano, sta per entrare in pieno nel clima dell'Universiade 2019. Il territorio di Pellezzano e l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Morra sono lieti di dare il benvenuto agli atleti provenienti da ben 128 Nazioni del globo, la maggior parte dei quali verranno ospitati all’interno delle residenze del Campus Universitario di Fisciano.

Il training di pallavolo

Pellezzano, come indicato nel crono-programma redatto dal Comitato Olimpico delle Universiadi, ospiterà gli atleti della pallavolo maschile e femminile di 15 Nazioni diverse per offrire loro l’opportunità di allenarsi all’interno del Palazzetto dello Sport della frazione di Capriglia.

Il commento del sindaco

"È un onore e una grande opportunità per il nostro territorio - ha commentato il sindaco Morra - poter ospitare gli atleti della pallavolo per questo evento straordinario che sono Le Universiadi. Un volano di sviluppo e crescita territoriale che si traduce anche come possibilità di far conoscere le nostre attrazioni turistiche. Il tutto unito sotto l’egida dello sport con i valori che esso rappresenta, soprattutto dal punto di vista del superamento di discriminazioni razziali sociali o religiose. Ci auguriamo che le Universiadi possano essere davvero una grande festa dello Sport e occasione di confronto e condivisione tra culture e tradizioni differenti".