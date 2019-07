Universiadi, la carica del sindaco: "Tutti all'Arechi per Italia-Giappone"

"Tutti allo Stadio Arechi per sostenere i nostri azzurri impegnati nella semifinale del torneo di calcio dell’Universiade 2019 contro il Giappone". Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli rivolge un appello a tutti i tifosi affinché affianchino la nazionale di Daniele Arrigoni nella sfida contro gli asiatici in programma domani giovedì 11 luglio alle ore 21.00 allo Stadio Arechi di Salerno.

Il programma e il figlio d'arte

Si affrontano due delle nazionali più forti del torneo. Il Giappone ha vinto l’oro a Taipei 2017; l’Italia ha superato Messico, Ucraina e Francia e punta decisamente alla finalissima. Tra gli atleti più in vista della competizione un nome caro a tutti gli sportivi granata Filippo Strada, match winner contro la Francia, giovane trequartista figlio di Pietro Strada, grande protagonista con la maglia della Salernitana. Agli azzurri è arrivato anche l’incoraggiamento di un altro mitico ex granata: il campione del mondo Rino Gattuso. Tutti all’Arechi dunque per sostenere l’Italia e vivere una grande serata di sport con l’Universiade 2019.