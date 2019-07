Universiadi, la Nazionale di calcio debutta allo stadio Arechi: cresce l'attesa

Nell’estate delle occasioni mancate ci proverà la Nazionale Universitaria a centrare il bersaglio grosso. L’avventura degli Azzurri del CT Arrigoni alla 30ma Summer Universiade Napoli 2019 sta per cominciare. Domani, 2 luglio (fischio d’inizio alle 21) allo stadio Arechi di Salerno, l’Italia affronterà il Messico nella gara inaugurale del girone. Dodici le formazioni impegnate nella sfida per vincere l'oro che nelle ultime Universiadi è andato al Giappone. L’Italia è logicamente tra le favorite ma occhio anche ad altre realtà di grande blasone come Brasile, Francia, Argentina e Uruguay. “Rispettiamo tutte le avversarie - dice il CT Arrigoni - noi incontriamo Messico e Ucraina nel girone, intanto cerchiamo di cominciare bene, e poi vedremo. Ho a disposizione un bel gruppo – prosegue - e i ragazzi hanno sempre risposto nel modo giusto in questi giorni, sia in campo che fuori. È lo spirito giusto per affrontare e giocare questa Universiade che dal punto di vista tecnico, anche in considerazione delle nazionali presenti si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare”.

L'Italia femminile

Gli Azzurri hanno fissato al Campus Universitario dell'Università degli studi di Salerno il loro quartier generale, la location che meglio incarna lo spirito della manifestazione. "Un’atmosfera magica, quanto ci attendevamo. Ora abbiamo sola tanta voglia di cominciare – conclude Arrigoni - è quasi più difficile gestire l'attesa che entrare in azione”. Ad anticipare la Nazionale di Arrigoni, alle 18, sempre allo stadio Arechi di Salerno, scenderanno in campo le Azzurre allenate dal CT Leandri che sfideranno il quotatissimo Giappone. Grande l’attesa intorno alla Nazionale femminile che proverà in Campania a cavalcare l’onda lunga del team allenato da Milena Bertolini ai Mondiali di Francia.