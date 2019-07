Universiadi allo stadio Arechi: sugli spalti l'ex granata Bollini, primi gol in campo

C'è anche Alberto Bollini tra gli spettatori interessati della partita Italia-Giappone che alle ore 18, in versione femminile e con pochissime presenze sugli spalti, ha aperto le Universiadi allo stadio Arechi. Le azzurre, tutte under 23, sono subito passate in svantaggio: gol delle nipponiche realizzato da Koyama. Il pareggio dell'Italia alla mezz'ora, firmato da Goldoni. Nel secondo tempo al 30', Giappone di nuovo in vantaggio e ancora con Koyama. Le azzurre, allenate da Jacopo Leandri, sono inserite nel girone D con USA e Giappone.

Il parterre

Nei Distinti, unico settore aperto al pubblico, si è sistemato Bollini, uno dei tanti allenatori ingaggiati da Lotito e Mezzaroma in questi anni al timone della Salernitana. In serata, quando scenderà in campo la nazionale maschile contro il Messico (completa il girone l'Ucraina) è attesa la visita di Ghirelli, presidente della Lega Pro. Ghirelli oggi, martedì 2 luglio, ha pranzato con la Nazionale nella mensa universitaria. La squadra femminile assisterà alla partita dei colleghi uomini e nell'intermezzo, dopo il proprio match, cenerà a Marina d'Arechi.