Coperchia: compie 65 anni l'US Valentino Mazzola

Non solo Salernitana e Cavese. Quest'anno un'altra squadra di calcio del nostro territorio raggiunge un compleanno importante: l'Unione Sportiva Valentino Mazzola di Coperchia, infatti, compie i suoi primi 65 anni.

La squadra

La Valentino Mazzola, legata all'indimenticato fondatore Don Mimì Galdi, nacque nel lontano 1954 quando, alcuni appassionati decisero di far nascere il calcio nella piccola frazione del Comune di Pellezzano, dedicando il nome della neonata società ad un campione di indiscusse qualità calcistiche ed umane, quale il mitico capitano del Grande Torino. Sul campo da gioco della Mazzola, sono cresciute varie generazioni accomunate, a distanza di anni, da un sentimento comune, la passione e l’affetto senza tempo che ancora nutrono per la vecchia casacca granata.

I prossimi passi

La Valentino Mazzola, ancora una volta ai nastri di partenza del Campionato di Prima Categoria, invita, quindi, simpatizzanti e non ad unirsi al sodalizio coperchiese per continuare a scrivere indelebili pagine di storia. Una storia che ha scritto pagine importanti del calcio, a gennaio Società e Squadra al completo si sono recati a Torino sui luoghi dove ancora oggi si respira il fascino del mitico ed indimenticabile capitano del Grande Torino. Oggi pronti a ripartire per la nuova stagione invitano chiunque voglia diventare socio del club a contattare i seguenti profili dirigenziali: Turco Mariano, Pecoraro Domenico, Galdi Gerardo o tramite messaggio privato sulla pagina Facebook Unione Sportiva Valentino Mazzola Coperchia.

