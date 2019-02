Verona-Salernitana: le formazioni ufficiali, Migliorini capitano

Calaiò e Jallow in attacco, Mazzarani alle loro spalle, centrocampo muscolare composto da Minala e Di Tacchio. Gregucci sceglie la continuità - stesssa formazione che ha vinto ad Ascoli, tranne un cambio in difesa - per affrontare il Verona dell'ex Gigi Vitale. Partita speciale per Gigliotti che festeggia il traguardo delle 200 gare in carriera con squadre italiane. Gregucci ha scelto Migliorini capitano. L'ultimo di una lunga schiera: Schiavi, Pucino, Vitale, Perticone, Minala e ora il dioscuro ex Avellino.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale; Gustafson, Colmbatto, Zaccagni; Lee, Pazzini, Laribi. A disp. Berardi, Ferrari, Henderson, Di Carmine, Traoré, Balkovec, Di Gaudio, Kumbulla, Tupta, Almici, Empereur. All: Fabio Grosso

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Mazzarani; Calaiò, Jallow. A disp. Vannucchi, Lazzari, Pucino, Odjer, D.Anderson, Djuric, Memolla, Schiavi, A.Anderson, Orlando. All: Angelo Gregucci

ARBITRO: Sig. Marco Serra di Torino (Chiocchi/Fomato) IV uomo: Colombo