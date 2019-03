Crisi Salernitana, De Luca a Lotito: "Ci faccia capire che vuole fare"

"Meritiamo di più. Lotito ci faccia capire che cosa vuole fare con la Salernitana". Le parole da tifoso rimbombano dentro l'Arechi vuoto, mentre gli operai installano i sediolini nuovi in curva Nord. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, guarda quelli già posizionati in tribuna e pensa a voce alta: "Non vorrei che restassero vuoti". L'assist per parlare di Salernitana, del momentaccio, arriva dal sopralluogo effettutato nello stadio di via Allende, insieme al sindaco Napoli e all'assessore Caramanno. "Siamo nati per soffrire", dice De Luca commentando la partita persa con il Crotone.

Le stoccate

"Ho la sensazione che adesso il problema sia di programma sportivo, societario, di organizzazione della squadra - ha rincarato la dose De Luca - Più che mettere a disposizione strutture, il Comune nonpuò fare. Salerno merita di più. C'è un problema di organico, non so se anche di guida della squadra ma la città chiede di non soffrire e di fare campionati di avanguardia. E' un secolo di storia, un evento per tutta l'Italia. Non è stata fortunatissima la nostra storia, tranne qualche momento: è stata come una festa finita presto. Ricordo però che avevamo giocatori che poi sono andati in serie A, c'erano giocatori eccezionali, allenatore che rappresentava elemento di novità e che poi ha corretto la sua impostazione, un allenatore adesso ringhia in una squadra di Milano. C'è il rischio che i sediolini restino vuoti. Ci sono...ma la gente? Ho l'impressione che ci sia perdita di entusiasmo, volevo dire di interesse. Credo che dovremmo fare un punto con Lotito e chiedergli in via ultimativa che cosa vuole fare".