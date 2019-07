"Dolce" vittoria: un pezzo di Salerno trionfa con la pallanuoto in Corea

Campioni del mondo e... Dolce vittoria. L'accostamento viene facile, in Corea del Sud. Vincenzo Dolce, asso della pallanuoto salernitana, difensore della nazionale azzurra allenata da Sandro Campagna, si è laureato campione del mondo da poche ore.

La vittoria

Il Settebello ha battuto la Spagna 10-5 in finalissima e Dolce ha realizzato due gol. La soddisfazione è immensa. Dolce - prime bracciate in acqua con il Circolo Nautico - poi trasferitosi alla Rari Nantes e in seguito al Posillipo e alla Canottieri, gioca adesso con la corazzata Sport Management ma non ha dimenticato Salerno, i suoi affetti, i suoi amici. Un anno d'oro per la pallanuoto salernitana, dopo la promozione della Rari Nantes in serie A1.