Vincenzo Pappalardo medaglia d'oro nel karate

Piccoli campioni crescono. Vincenzo Pappalardo, classe 2005, allievo scelto nel settore giovanile “Fiamme Oro “ cordinate dal maestro Alfredo Tocco, ha vinto il campionato Italiano cadetti Fijlkam 2019 tenutosi ad Ostia.

Vittoria e premio

Oltre a portare a casa la medaglia più prestigiosa, ha ritirato anche il premio come atleta più giovane della categoria ottenendo per i meriti sportivi la cintura nera primo DAN federale. Lo scorso dicembre, Vincenzo Pappalardo ha portato a casa tanti altri riconoscimenti. A dicembre ha vinto la “ Youth league Venice Cup” a Caorle conquistando il podio più alto tra 3000 partecipanti di 67 nazionalità diverse. Quindici giorni fa ha disputato i campionati regionali Campania Fijlkam stravincendo portandosi a casa il titolo e vanta anche già di 3 presenze ai seminari Nazionali Italiani Fijlkam dove accedono solo i migliori del panorama italiano del Karate.