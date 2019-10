Un granata a scuola calcio: Lopez fa visita ai bambini della Locubia

Prima riserva di Kiyine, poi di Jaroszynski, adesso titolare nel 3-5-2 che Ventura ha ridisegnato. In attesa di candidarsi per la prossima trasferta di Venezia, dopo la sosta, il terzino uruguagio Walter Lopez è sceso in campo e ha affrontato una sfida simpatica ma impegnativa: ha risposto alle domande dei bambini della scuola calcio.

La visita

Lopeez ha fatto visita alla scuola calcio Locubia, ha regalato ai baby tesserati la propria maglia da gioco con la dedica in spagnolo “ A los amigos de la scuola calcio Locubia con carino”. Lopez con entusiasmo si è concesso a tutti i bambini per autografi e foto ricordo. Una gardita sorpresa per il quarantennale di attività calcistica della Locubia.

Gallery