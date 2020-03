Alimenti scaduti nel pacco alimentare: la denuncia di una mamma di Pontecagnano

Pacchi di merendine e pasta scaduti, carciofi marciti ed altro ancora è stato trovato nel pacco alimentare consegnato alla signora Monica Riccio di Pontecagnano. La mamma, in un video su Facebook, denuncia la mortificazione subita nel ricevere quello che sarebbe dovuto essere un supporto alle famiglie in difficoltà. "C'è chi pensa che chi ha fame mangi tutto. Per questo motivo mi avete consegnato questo pacco? Io ai miei figli non do il cibo scaduto: datelo ai vostri, se avete il coraggio", ha detto provocatoriamente la cittadina che (seppur con un linguaggio colorito ndr) ha sottolineato come molte azioni di beneficenza, invece di aiutare chi vive momenti di disagio, ne calpestino, al contrario, la dignità.

"I poveri siete voi perchè non avete cuore, non noi", ha concluso la signora che ha chiesto massima condivisione del suo appello rivolto al primo cittadino Giuseppe Lanzara, al quale è chiesto di controllare ed accertarsi della buona riuscita delle azioni sociali messe in atto dal Comune.

