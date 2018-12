"Bella": questa è la canzone dedicata alla nostra città da Dave Hogg, cantante dei Native Culture, scozzese naturalizzato statunitense. Scritta in inglese ed in italiano, "Bella" è un inno al nostro territorio, frutto del sogno decennale dell'artista di trasferirsi in tutto il mondo e vivere la dolce vita, raccontandola attraverso parole e musica. Curiosità.