Grande successo per Cammina sulle Luci, il trekking solidale organizzato da Erchemperto, Rete dei Giovani di Salerno e il Duomo Trekking. L'evento è servito per raccogliere fondi a favore dell'orfanotrofio House of Flowers di Kabul.

Si può ancora sostenere l'iniziativa tramite un bonfico intestato a Nove Onlus IT50 G030 6909 6061 0000 0069 519 - progetto Sono un bambino anch’io a sostegno - orfanotrofio House Of Flowers di Kabul.