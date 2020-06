Iolibe questa volta sorvola, con il suo drone, il Santuario della Madonna di Avigliano e Campagna. Il video di iolibe ha come protagonista il Santuario, in ricordo di bellissimi momenti d'infanzia passati in compagnia della madreIn volo sul "Castelluccio" di Battipaglia: le immagini di iolibe

„ e il paese di origine del padre cui è dedicato il video.

Per maggiori informazioni su iolibe>>>Instagram e Facebook“