Coronavirus: l'appello di Don Natale e Monsignor Moretti

Sono tantissimi i fedeli che hanno dato seguito all'appello di Don Natale Scarpitta, parroco di San Giuseppe Lavoratore, che li aveva esortati a segnalare situazioni di difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.

Per l'occasione il parroco, insieme all'Arcivescovo Emerito Luigi Moretti, ha rivolto un video saluto a tutta la comunità.

Carissimi, la preghiera di ieri col Papa e le sue parole hanno donato ai nostri cuori serenità e coraggio per continuare ad attraversare questo momento. Consolati e incoraggiati dalla Fede, sollecitato da alcuni fedeli, intendo rivolgere a tutti i parrocchiani un invito.

In questi giorni alcune famiglie della nostra comunità attraversano una vera e propria crisi economica che è drammatica. Vi invito a segnalarci casi di seria difficoltà perché possiamo noi in qualche modo farcene carico. Inoltre credo che sia anche opportuno un gesto di premura solidale della Parrocchia verso l'ospedale Ruggi di Salerno per l'acquisto di materiale sanitario per fronteggiare l'epidemia. Se ritenete giusto e opportuno potrete collaborare con noi a questi scopi di carità. Quanti sono interessati possono contattarmi privatamente tramite WhatsApp o Facebook e dirò loro le modalità per offrire il vostro personale aiuto. Grazie per il vostro affetto e rimaniamo uniti nella preghiera. Don Natale