Degrado in via Ligea, la video-denuncia del Codacons

Codacons denuncia lo stato di degrado in cui versa un tratto di via Ligea. Di seguito, le criticiità rilevate dall'associazione per i consumatori e l'annuncio sulle mosse che verranno attuate per porre rimedio a tale scempio.

• COLLINE DI SPAZZATURA E RIFIUTI NEL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE L’HOTEL BAIA ALLA FINE DI VIA LIGEA;

• OGGI ALLE 14.00 è STATO GIRATO UN VIDEO ALLARMANTE DI DENUNCIA DEL DEGRADO;

• GIA’ DIVERSI GIORNI FA IL CODACONS AVEVA A MEZZO FACEBOOK DENUNCIATO L’INCURIA E L’ABBANDONO;

• IL CODACONS SI RIVOLGE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER EPIDEMIA COLPOSA, ALL’ASL E ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO;

• SERVONO CONTROLLI URGENTI ALL’INTERNO DELLE SOCIETA’ CHE SI OCCUPANO DELLA PULIZIA A SALERNO;

“PURTROPPO NESSUNO SI OCCUPA DELLA PULIZIA NEL PARCHEGGIO ALLA FINE DI VIA LIGEA”, DICHIARA L’AVV. MATTEO MARCHETTI, IL QUALE CONTINUA “…. I VIDEO GIRATI NEGLI ULTIMI GIORNI LO DIMOSTRANO, CHIEDEREMO PERTANTO L’INTERVENTO DELLA PROCURA AFFINCHE’ PROCEDA PER RISCHIO EPIDEMIA COLPOSA E OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO E CHIEDEREMO GIA’ DA QUESTO POMERIGGIO AGLI ISPETTORI DEL LAVORO DI OPERARE DEI CONTROLLI URGENTI ALL’INTERNO DELLE SOCIETA’ CHE SI DOVREBBERO OCCUPARE DELLA PULIZIA, PURTROPPO CI SIAMO RESI CONTO CHE SINDACO E ASSESSORE HANNO GRANDISSIME DIFFICOLTA’”.

L’ASL SARA’ INFORMATA SIN DA QUESTO POMERIGGIO PERCHE’ IL RISCHIO DI MALATTIE E’ ALTISSIMO.