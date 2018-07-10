Sezioni

Video

Sezioni

Degrado in via Ligea, la video-denuncia del Codacons

Redazione

Attendere un istante: stiamo caricando il video...
Attendere un istante: stiamo caricando il video...
 

Codacons denuncia lo stato di degrado in cui versa un tratto di via Ligea. Di seguito, le criticiità rilevate dall'associazione per i consumatori e l'annuncio sulle mosse che verranno attuate per porre rimedio a tale scempio.

•    COLLINE DI SPAZZATURA E RIFIUTI NEL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE L’HOTEL BAIA ALLA FINE DI VIA LIGEA;
•    OGGI ALLE 14.00 è STATO GIRATO UN VIDEO ALLARMANTE DI DENUNCIA DEL DEGRADO;
•    GIA’ DIVERSI GIORNI FA IL CODACONS AVEVA A MEZZO FACEBOOK DENUNCIATO L’INCURIA E L’ABBANDONO;
•    IL CODACONS SI RIVOLGE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER EPIDEMIA COLPOSA, ALL’ASL E ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO;
•    SERVONO CONTROLLI URGENTI ALL’INTERNO DELLE SOCIETA’ CHE SI OCCUPANO DELLA PULIZIA A SALERNO;

“PURTROPPO NESSUNO SI OCCUPA DELLA PULIZIA NEL PARCHEGGIO ALLA FINE DI VIA LIGEA”, DICHIARA L’AVV. MATTEO MARCHETTI, IL QUALE CONTINUA “…. I VIDEO GIRATI NEGLI ULTIMI GIORNI LO DIMOSTRANO, CHIEDEREMO PERTANTO L’INTERVENTO DELLA PROCURA AFFINCHE’ PROCEDA PER RISCHIO EPIDEMIA COLPOSA E OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO E CHIEDEREMO GIA’ DA QUESTO POMERIGGIO AGLI ISPETTORI DEL LAVORO DI OPERARE DEI CONTROLLI URGENTI ALL’INTERNO DELLE SOCIETA’ CHE SI DOVREBBERO OCCUPARE DELLA PULIZIA, PURTROPPO CI SIAMO RESI CONTO CHE SINDACO E ASSESSORE HANNO GRANDISSIME DIFFICOLTA’”.

L’ASL SARA’ INFORMATA SIN DA QUESTO POMERIGGIO PERCHE’ IL RISCHIO DI MALATTIE E’ ALTISSIMO.
 

Video popolari

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti

Potrebbe Interessarti

  • Cronaca

    Tentato furto ai danni di agricoltori a Faiano: il video

  • Video

    Bomba d'acqua a Salerno: esce schiuma da uno tombino

  • Politica

    Ballottaggio a Pontecagnano Faiano: la videointervista a Francesco Pastore

  • Politica

    Ballottaggio a Pontecagnano Faiano: la videointervista a Giuseppe Lanzara

Torna su
SalernoToday è in caricamento