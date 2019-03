La sfregia con l'acido e dopo 15 mesi è già libero. La drammatica storia di Filomena: "Così quell'uomo mi ha rovinato la vita"

Lo dichiara Filomena Lamberti, la donna salernitana che nel 2012 si è vista svegliare alle 4.00 del mattino dal marito che, con la frase "Guarda cosa ti do", le ha versato addosso l'acido. "Quello che utilizzavamo in pescheria per sturare le tubature" rivela. La colpa di Filomena era aver deciso di lasciarlo quell'uomo, Vittorio Giordano, tre figli, trent'anni di violenza assistita. Sconterà solo 15 mesi in carcere. Una follia. Lei era ancora al Caldarelli di Napoli quando lui era già fuori.

"Giro l'Italia da Nord a Sud anche per rendere noto questo errore giudiziario, a che non accada più. Perchè io, in fondo, nella giustizia ci credo ancora" ha detto oggi in Corte d'Assise a Foggia, ospite del convegno "Un'altra vita oltre la violenza" promosso da Maria Emilia De Martinis, Presidente della Camera Minorile di Capitanata.

