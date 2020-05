"Dint o' viento": torna il progetto VividArte LIS

Dopo il grande successo di E io te credo, primo video del progetto che sposa musica e lingua dei segni denominato VividArte LIS, è arrivato anche il secondo video musicale. A danzare sulle note di Dint o' viento, intepretata dal cantante Tommaso Fichele e dal chitarrista Fabio Notari, è la danzatrice e coreografa Lis Michela Chirico con una toccante interpretazione.

Il video

La regia e montaggio video sono stati a cura di Marylù Lallo, coadiuvata alle riprese da Manuel Stabile, Giovanni Rocco e Simona Patella, mentre per la location è stata scelta l'ex Chiesa SS. Trinità di Polla. "Un ringraziamento immenso per il suo supporto pre e post riprese alla nostra promotrice Lis Rosaria Sinforosa. Si ringrazia per il sostegno il comune di Polla nella figura del sindaco Rocco Giuliano, l'Amministrazione e l'assessore alle Pari Opportunità Maria Citarella per la sua preziosa collaborazione".