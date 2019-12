Luci d'Artista in piazza San Francesco: la soddisfazione del comitato

Ieri sera si è illuminata anche piazza San Francesco. Dopo le installazioni degli scorsi anni, accolte in maniera non propriamente entusiasta dai cittadini, quest'anno la centralissima piazza al confine tra il rione Carmine e via dei Principati ha una nuova luminosa veste in occasione delle Luci d'Artista 2019.

Il commento

Grande soddisfazione per Laura Vitale del comitato San Francesco: "Finalmente hanno acceso le luci - ha commentato - abbiamo fatto numerose richieste al Comune ed anche grazie alla sensibilità del consigliere Paola De Roberto, quest'anno abbiamo un'illuminazione degna dell'importanza di questa piazza".

