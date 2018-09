Sabato di maltempo: le strade allagate a Cava de' Tirreni

La bomba d'acqua che sabato sera ha colpito Salerno e provincia non ha risparmiato Cava de' Tirreni. Nel video postato sul gruppo facebook "Sei di Cava de' Tirreni se...puoi parlare!" , infatti, si vedono tante persone riparatesi sotto i portici che assistono inermi ad un vero e proprio fiume, profondo una trentina di centimetri, che attraversa le strade del comune metelliano. I danni, dovuti sia alla potenza del fenomeno naturale che alla scarsa manutenzione di tombini e caditoie, si sono abbattuti indistintamente in tanti comuni del salernitano ed i cittadini chiedono a gran voce interventi per limitare più possibile i danni derivanti dal maltempo.