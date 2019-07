Tanta curiosità, in città: anche Marco Carta, infatti, si è lasciato conquistare dalla bontà delle specialità preparate dal maestro pizzaiolo salernitano Vincenzo Mansi.

Il noto cantante, dopo la pizza, si è concesso anche una squisita graffa presso il locale La pizza di Vincenzo Mansi: in video, dunque, i complimenti per la bontà dei piatti made in Salerno assaggiati.