"Miezz a vij": il nuovo singolo del salernitano A.D.

Quasi quattromila visualizzazione in meno di due giorni su youtube: questi sono i numeri di Miezz a Vij, nuovo singolo di A.D., nome d'arte di Alessio Durante, 27enne salernitano pizzaiolo di professione con l'hobby della musica perchè: "E' l'unico modo di lanciare messaggi e di essere ascoltati".

Il messaggio

"Nella vita bisogna fallire a miezz a vij bisogna capire per cercare di salire sempre più in alto e mai più soffrire - questo, per A.D., è il passaggio più importante della sua canzone - Questo messaggio lo dico a tutti ragazzi come me di non mollare mai nella vita perché chi si ferma è perduto questo è quello che vuole il nostro stato italiano".