"Non ti arrendere mai": la nuova canzone di Cesco

E' uscita, in questo periodo di emergenza sanitaria, la nuova canzone di Cesco, all'anagrafe Francesco De Falco, cantante salernitano che, dopo aver scoperto di avere un linfoma, ha abbandonato la scena musicale per diversi mesi. Anche per questo motivo il periodo d'uscita di questa canzone, dal titolo Non ti arrendere mai, ha ancora maggior valenza. La canzone lancia un messaggio di forza e speranza dedicato a chi sta affrontando questa emergenza sanitaria e chi è rimasto nella solitudine di un letto d'ospedale.