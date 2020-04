Il primo paziente Covid di Sant'Egidio torna a casa: il bentornato del sindaco

"Bentornato a casa Luciano!": con queste parole Nunzio Carpentieri, sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, ha salutato il ritorno a casa del primo caso di Covid-19 del territorio comunale. "Seppure a distanza - ha aggiunto - non potevo non portare a lui, a nome di tutta la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino e quindi di tutti voi, un saluto affettuoso e un caloroso bentornato. Luciano è stato il nostro caso numero 1. Ha trascorso momenti difficili ma si è battuto come un leone ed ha vinto. Ora è tornato a casa, tra i suoi affetti più cari. Con me, ad accoglierlo poco fa anche i consiglieri comunali Francesco De Angelis e Francesco Marrazzo".

