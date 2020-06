Qualcuno la porta in borsa, qualche altro sul collo e c'è anche chi non rinuncia a indossarla sempre, a prescindere. La mascherina, da circa una settimana, non è più obbligatoria in Campania, se non nei luoghi chiusi ed in presenza di assembramenti. Abbiamo ascoltato salernitani e turisti per fornire un quadro sui comportamenti e sugli umori che si respirano in città in questa nuova Fase.

