"Sangue del tuo sangue", la graphic novel salernitana sul brigantaggio: l'intervista a Luca Raimondo

In questi giorni si sta svolgendo la campagna Kickstarter per la pubblicazione di Sangue del tuo sangue, una graphic novel sul brigantaggio scritta e disegnata dal maestro Luca Raimondo. L'opera, composta da 50 tavole, disegnate in maniera tradizionale e colorate con la tecnica dell'acquerello, racconta le vicende dei Montemuro, una famiglia di contadini del Sud negli anni immediatamente successivi all'unificazione della penisola italiana.

La campagna

Per partecipare alla campagna kickstarter si può andare a questo link>>>Sangue del tuo sangue.

