"Oggi era una splendida giornata ed il mare in tutta la città era limpidissimo. Solo qui, sul lungomare Marconi, in corrispondenza con la foce di un torrente sotterraneo, il suo colore diventava marrone": con queste parole un nostro lettore ci ha inviato un videodove si vede la differenza di colore del mare in pochi metri. "Nel 2020 - conclude - dobbiamo ancora vedere queste scene. Che schifo".