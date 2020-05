Un sorriso per i bambini cavesi con la Protezione Civile

Un po' di allegria per i bambini, in questo periodo di emegenza sanitaria, è stata portata dagli uomini della Protezione Civile di Cava de' Tirreni che hanno replicato Un sorriso per i bambini cavesi, la manifestazione andata in scena lo scorso 25 aprile durante la quale un'allegra carovana, con a bordo Topolino e Gatto Boy, ha sfilato per le strade del comune metelliano.

Oggi, primo maggio, gli uomini della Protezione Civile, insieme ai loro ospiti, hanno raggiunto tutte le frazioni. Un modo per riscoprirsi comunità e per portare allegria ai bambini.

