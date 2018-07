"Strana la vita": spopola online il video della Fruit Joy Big Band

Sta spopolando online il video di Strana la vita, primo singolo della Fruit Joy Big Band, gruppo ska-raggae-rock steady salernitano. In pochi giorni, infatti, il videoclip realizzato dal regista Simone Braca ha totalizzato oltre 5.000 visualizzazioni e 150 condivisioni tra Facebook ed Instagram.

Il brano

Strana la vita è il primo brano inedito del gruppo formato da Pietro Sinno, Roberto Marino, Domenico Pascale, Diego Rossomando,Luca Orlando, Giorgio Lombardi,Bruno Marino e Silvio Rossomando. La band salernitana, infatti, precedentemente si è imposta sulla scena musicale salernitana e campana per il brio musicale dei loro arrangiamenti di brani di cantautori italiani (Giuliano Palma & The Bluebeaters, Rino Gaetano, Pino Daniele, Daniele Silvestri, Max Gazzè e Jovanotti) fino ai classici del genere ska-reggae di gruppi come The Specials, Apres la classe e Meganoidi.

Il video

Dal brano è stato tratto il videoclip omonimo per la regia di Simone Braca, filmaker salernitano trapiantato a Bologna. Girato in diverse location della provincia di Salerno, tra cui il Dum Dum Republic di Capaccio-Paestum, il B38 di Marina di Eboli, il videoclip racconta la storia di una coppia di amici, un ragazzo ed una ragazza, nella quale lui si scopre innamorato di lei nel momento in cui quest’ultima frequenta un altro. Ad affiancare Braca nella realizzazione del videoclip, le cui riprese sono durate appena tre giorni, il direttore della fotografia italo-iraniano Bagher Rahati Nover e la make up artist Claudia Bini. Il cast è invece composto da Raffaella Coralluzzo, Alessandro Musto e Vincenzo Russo.