Altre 6 tartarughe nate dal nido di Caprioli: il video di "Tartarughe Marine in Campania"

Fiocco verde in Cilento: sono nate ben 58 tartarughine. Una dopo l’altra, sono spuntate fuori dalla sabbia, obbedendo al richiamo del mare. A cavallo di Ferragosto, sulla spiaggia di Caprioli, nel comune di Pisciotta, come è noto una Caretta caretta aveva nidificato lo scorso 24 giugno.

I volontari dell’Enpa ed i ricercatori del Dohrn hanno preservato il nido, trasferendolo poco distante dal luogo originario, per proteggere la riuscita della schiusa. Emozioni in spiaggia per tutti i fortunati spettatori