"Tracce di me": il nuovo brano di Rubina

Il video di Tracce di me, nuovo brano della giovane cantante ebolitana Rubina Anzillotta, è online da due giorni ma ha già oltre 30.000 visualizzazioni tra Youtube e Facebook. Il pezzo, che sarà presente in radio e sugli store digitali a partire dal 3 agosto, è caratterizzato da sonorità pop dance con contaminazioni che passano dall'elettronica al rock.

Il pezzo ed il video

Il brano, prodotto dall'etichetta Officina della Musica di Gianfranco Caliendo, storico leader de Il Giardino dei Semplici, è stato scritto e musicato da Vincenzo Romano, ma porta anche la firma di Rubina, autrice della melodia. Registrato presso il Luma Studio di Salerno, l'inedito è curato negli arrangiamenti da Lucio Auciello e Mario Villani. Il video che incarna appieno lo spirito di Tracce di me, è stato realizzato dal regista Rocco T. Galluzzi, che, tramite la B2b Film, guidata da Alfonso Paoletta, ha voluto esaltare lo stile mai banale di Rubina e la sua vocalità.

Il commento di Rubina

"Tracce di me rappresenta la tappa attuale del mio percorso artistico - ha commentato Rubina - Un percorso intrapreso da ragazzina, portato avanti in questi anni con sacrificio e dedizione totale. Una meravigliosa avventura che mi ha dato tante soddisfazioni, in cui non sono mancati i momenti difficili che ho sempre superato facendo ricorso alla mia determinazione e a quella voce interiore che, da sempre, canta con me e che mi spinge a non mollare mai. Con Tracce di me, dunque, inizia un'altra avventura e io sono pronta a viverla" ha concluso.